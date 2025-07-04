EPDK 17 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektöründe önemli lisans kararları aldı. Kurum, 17 şirkete lisans verdi, 8 şirketin lisansını sonlandırdı ve 1 şirketin lisansını iptal etti. Bu kararlar, enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin durumunu doğrudan etkileyerek sektördeki rekabeti ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. EPDK'nin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Elektrik, petrol ve LPG piyasalarında yapılan bu düzenlemeler, enerji sektöründe şeffaflık ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor.

Elektrik Piyasasında Lisans Kararları

7 üretim lisansı

3 toplayıcı lisansı

4 tedarik lisansı

1 dağıtım lisansı

Elektrik piyasasında ayrıca 1 şirketin üretim lisansı iptal edildi ve 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol Piyasasında Lisanslar

1 firmaya madeni yağ lisansı

1 firmaya ihrakiye teslimi lisansı

Aynı piyasada 1 firmanın depolama ve iletim lisanslarının süresi uzatıldı

LPG Piyasasında Gelişmeler

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 firmanın dağıtıcı lisansı sona erdirildi.



