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Altın Fiyatları Yükselişte: Gram ve Ons Altında Son Durum

Altının gram fiyatı yükselişe geçerek 4.282 liradan işlem görüyor. Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ile ons altındaki son gelişmeler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 10:00, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 10:04
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 282 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 değer kaybederek 4 bin 258 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 282 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını ise 27 bin 890 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 343 dolardan işlem görüyor.

ABD'deki Gelişmeler ve Altın Fiyatlarına Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimleri ve kamu harcamalarını içeren yasa tasarısının Kongre'den geçmesi, mali disipline ilişkin endişeleri artırarak varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi de Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti.

"Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" ve Beklentiler

Trump, Kongre'den geçen ve "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak nitelendirdiği düzenlemenin ülkeyi "roket gemisine" dönüştüreceğini belirterek, tasarıyı cuma günü yerel saatle 17.00'de imzalayacağını bildirdi. Trump, "İlk dönemim çok ama çok başarılıydı. Ülkemizin tarihindeki en büyük ekonomiye sahiptik. Sanırım bu dönem bunu da aşacağız." ifadesini kullanırken, düzenleme sayesinde rekor seviyelerde büyüme beklediklerini dile getirdi.

IMF ve Diğer Gelişmeler

Bununla birlikte, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, IMF'nin "ABD'nin bütçe açığını zaman içinde azaltması gerektiği" yönündeki tutumunu koruduğunu vurguladı.

Öte yandan Başkan Trump'ın ülkelere "tarife mektupları" göndermeye bugün başlaması bekleniyor. Analistler, bu gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

  • ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları
  • Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
  • Almanya'da fabrika siparişleri

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 310 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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