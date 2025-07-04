BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,19 artışla başladı. Bankacılık ve turizm hisseleri yükselirken, madencilik geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.248,11 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazanarak 10.228,39 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,72 puan ve yüzde 0,19 artışla 10.248,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.
Sektör Endeksleri ve Kazançlar
- En çok kazandıran sektör: Turizm (%0,81)
- En fazla kaybettiren sektör: Madencilik (%0,49)
Küresel Piyasalarda Gelişmeler
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi iyimser bir hava oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları yatırımcıların odağına yerleşti.
Günün Takip Edilecek Verileri
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu
- Reel efektif döviz kuru
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları
- Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
- Almanya'da fabrika siparişleri
BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler
Gümrük tarifeleri ile jeopolitik gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.