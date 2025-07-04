Dolar/TL Yükselişte: Güncel Döviz Kurları ve Piyasa Analizi
Dolar/TL güne yükselişle başladı. Euro ve sterlin de TL karşısında değer kazanıyor. Piyasalardaki son gelişmeleri öğrenin.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 39,8410 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8230'dan tamamladı. Bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,8410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 46,9850'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 primle 54,5270'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 96,9 seviyesinde bulunuyor.
Piyasalarda Son Durum
- Dolar/TL: 39,8410
- Avro/TL: 46,9850
- Sterlin/TL: 54,5270
- Dolar Endeksi: 96,9
Küresel Gelişmeler ve Beklentiler
ABD'de açıklanan istihdam raporu, ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret ederek iyimser bir hava oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği "tarife mektupları" ise yatırımcıların odağında bulunuyor. İş gücü piyasasının sağlıklı seyrini ortaya koyan istihdam raporu verileri, yatırımcıların risk algısını azalttı.
Fed ve Faiz Beklentileri
Analistler, güçlü gelen istihdam raporu sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed)'in yılın geri kalan bölümünde üç kez faiz indirebileceğine yönelik tahminlerin zayıfladığını belirtiyor. Bankanın eylülde yüzde 72 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesi öngörülüyor.
Günün Takip Edilecek Verileri
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu
- Reel efektif döviz kuru
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları
- Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
- Almanya fabrika siparişleri
Bunların yanı sıra Başkan Trump'ın bugün itibarıyla ülkelere "tarife mektupları" göndermeye başlaması bekleniyor. Analistler, yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olacağını dile getiriyor.