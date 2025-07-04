Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "küresel düzeye taşınan Sıfır Atık projesi iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde Erdoğan'ın Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17'nci Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasının başında zirveye ev sahipliği yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına teşekkürlerini sundu. Erdoğan, "Toplantımızın işgalden azat edilmiş bir şehirde, Hankendi'nde düzenlenmesi zirvemize ayrı bir önem ve mana kazandırıyor. İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Projesi

Zirvenin ana temasının iklim değişikliği olmasını "son derece isabetli" bulduğunu belirten Erdoğan, iklim krizinin olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geldiklerini vurguladı. Türkiye'nin 2053 yılı için net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonu doğrultusunda kilit sektörleri dönüştürdüğünü aktardı.

Enerji alanında yenilikçi girişimlerle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı %59 'a çıkarıldı.

'a çıkarıldı. Bu oranla Avrupa'da 5'inci , dünyada 11'inci sıraya yükselindi.

, dünyada sıraya yükselindi. Sıfır Atık projesi ile yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçildi.

Türkiye'nin Uluslararası İklim Hedefleri

Erdoğan, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliğinin onaylanması durumunda adil ve kapsayıcı bir yaklaşımı hakim kılma gayretinde olacaklarını belirtti. Türkiye'nin güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatla paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ekonomi ve Ticaret Alanında İşbirliği

Konuşmasında teşkilatın başlıca işbirliği alanı olan ekonomi ve ticarete de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyonu daha da geliştirme mecburiyetinde olduklarını söyledi. "100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yüksek rakamlara taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız." dedi. Ayrıca, 5. Ticaret Bakanları Toplantısı'nın mümkün olan ilk fırsatta düzenlenmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

EİT'in Yapısal Dönüşümü ve Turizmde İşbirliği

Erdoğan, EİT'in günümüz dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulması gerektiğini, işbirliği süreçlerinde sadeleştirmeye gidilerek teşkilatın etkinliğinin artırılmasının ortak menfaate olacağını kaydetti. Turizm alanındaki işbirliğinin teşkilata ayrı bir ödev yüklediğini ifade eden Erdoğan, 2025 yılı EİT Turizm Başkenti Erzurum'da alınan kararların yol gösterici olacağına inandığını belirtti.

Şuşa'nın Turizm Başkenti Seçilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu vesileyle, Şuşa'nın 2026 yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı dostum Sayın İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum."