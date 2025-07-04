Antalya'da Başıboş Köpek Kazaya ve Yangına Neden Oldu

Antalya'da yaşanan bir trafik kazasında, önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan bir sürücü, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi ve kopan teller, yol kenarındaki otluk alanda yangına sebep oldu. Olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü D.A., köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kamyonet birkaç metre ileride durabildi. Elektrik direğinin devrilmesiyle kopan teller, yolun hemen kenarında bulunan otluk alanda yangın çıkmasına yol açtı.

Olayın Gelişimi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıktığı alanda bulunan mermer atölyesine ait malzemelerde maddi hasar oluştu.

Yangının Etkileri

İkametlere yakın arazide çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Ancak, yanan alanda bulunan mermer atölyesine ait malzemelerde önemli ölçüde maddi zarar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



