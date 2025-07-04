Çatalca'da feci kaza: Astsubay hayatını kaybetti, iki uzman çavuş yaralı

Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobilde bulunan Astsubay Emirhan Altın (24) hayatını kaybetti, 2 uzman çavuş ise yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Muratbey mevkii Çatalca Yolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 DZC 538 plakalı otomobil bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç metrelerce savruldu.

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