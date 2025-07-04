Çatalca'da feci kaza: Astsubay hayatını kaybetti, iki uzman çavuş yaralı
Çatalca Yolu'nda sabah saatlerinde yaşanan korkunç kazada genç astsubay yaşamını yitirdi, iki uzman çavuş ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 15:45, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 15:45
Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobilde bulunan Astsubay Emirhan Altın (24) hayatını kaybetti, 2 uzman çavuş ise yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Muratbey mevkii Çatalca Yolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 DZC 538 plakalı otomobil bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç metrelerce savruldu.
Kazanın Detayları
- Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Ekiplerin yaptığı kontrolde Emirhan Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
- Otomobilde bulunan S.S. ve İ.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Hayatını kaybeden Emirhan Altın'ın Astsubay, İ.B. ve S.S.'nin Uzman Çavuş olarak Çatalca'da Jandarma personeli olduğu belirlendi.
- Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
- Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin kaldırılması ve temizlik işlemlerinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kazanın Ardından
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yolun tekrar trafiğe açılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazada hayatını kaybeden Emirhan Altın'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.