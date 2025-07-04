Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol

Üniversitenin Güney Kampüsü'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyoloji Bölümü yan dal öğrencisi D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, D.D'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mezuniyet töreninde diplomasını yırtan D.D'nin yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği tespit edilmişti.

Hakkında soruşturma başlatılan D.D, gözaltına alınmıştı.