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AKOM'dan Uyarı: İstanbul'da Kavurucu Sıcaklar Kapıda!

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcaklar için AKOM'dan önemli uyarılar geldi. Güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkmayın, sağlığınızı riske atmayın! Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için tehlike çanları çalıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 16:12, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 16:25
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AKOM'dan Uyarı: İstanbul'da Kavurucu Sıcaklar Kapıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kenti 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkilemesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

Geçen haftayı poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, yarından itibaren sıcaklıkların yeniden artacağı bildirildi. Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine dikkat çekildi.

Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

AKOM tarafından yapılan açıklamada, 5-9 Temmuz tarihleri arasında güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle bazı grupların bu saatlerde doğrudan güneş altında kalmaması gerektiği belirtildi:

  • Yaşlılar
  • Çocuklar
  • Hamileler
  • Astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler

Öneriler ve Önlemler

Bu grupların, sıcak havanın etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları önerilmektedir. Ayrıca, nem oranındaki artış nedeniyle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceği unutulmamalıdır.


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