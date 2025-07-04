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Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!

Ankara'da esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon! Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 16:35, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 16:35
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Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!

Ankara'da esnaftan tehditle haraç aldıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olup, cezaevinde bulunan O.M.H.'nin elebaşı olduğu suç örgütünün, esnaf ve iş insanlarını baskı ve tehditle haraç vermeye zorladığı tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonun Detayları

  • Operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.
  • Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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