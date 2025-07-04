BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yetenek alanlarına göre gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net