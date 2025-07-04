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Bakan Işıkhan: 3 Bin 400 İş Yerine 2 Milyar Lira Teşvik Ödemesi Yaptık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş kazalarını en aza indirmek için atılan dev adımları ve 2 milyar liralık teşviki duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 16:57, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 16:58
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Bakan Işıkhan: 3 Bin 400 İş Yerine 2 Milyar Lira Teşvik Ödemesi Yaptık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada büyük bir sorun ve müdahale alanı olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin bu küresel sorunu ülkemizde en alt seviyeye indirmek olduğunu belirtti. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, Bakan Işıkhan başkanlığında bakanlıkta toplandı. Toplantıda iş kazaları ve iş sağlığı konuları ele alındı. Son toplantısını 2018 yılında yapan konsey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yeniden bir araya geldi. Işıkhan, uzun bir aradan sonra ülkenin iş sağlığı ve güvenliği politikasına katkı sunmak ve bunu bugünün şartlarına uygun hale getirmek amacıyla toplantıyı gerçekleştireceklerini belirtti.

Yeni Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'nin oluşturulmasıyla çalışmaların sonlandırılacağını ifade etti. Konseyin kurulduğu 2005'ten bu yana 28 kez toplandığını ve Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun, ulusal ihtiyaçları kapsayan bir iş sağlığı ve güvenliği politikasına kavuşmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Hedef: Sorunu En Aza İndirmek

Bugüne kadar 3 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ve Eylem Planı yayımlandı. Bu belge ve eylem planları, özellikle mevzuat çalışmaları başta olmak üzere sahadaki uygulama tedbirlerinden iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına kadar her aşamada, kamu-işçi-işveren üçlü istişare mekanizmasının görüş ve önerileriyle şekillendi. Tüm tarafların katkı sunabildiği bu tür istişare ve ortak karar mekanizmaları, insana hizmet anlayışının temel prensibi olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yıllık millete hizmet yolculuğu boyunca önemli kararların ilgili tarafların görüş ve önerilerine başvurularak alındığı belirtildi.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş kazaları ve meslek hastalıkları, bugün hala dünyada milyonlarca çalışanın hayatını veya sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği sadece ülkemizde değil, tüm dünyada büyük bir sorun ve müdahale alanıdır. Hedef, bu küresel sorunu ülkemizde en alt seviyeye indirmektir. Bakanlık olarak konuya yalnızca çalışma hayatının değil, insan hayatının akıbeti perspektifinden yaklaşıldığı vurgulandı.

Teşvikler ve Dijital Dönüşüm

Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde ekonomik açıdan yetersizlik yaşayabilecek işverenlerin yanında olunmaya devam edildiği belirtildi.

  • Yaklaşık 3 bin 400 iş yerine 2 milyar lira teşvik ödemesi yapıldı.
  • Tüm uygulamalar sürekli değişen ve gelişen teknolojiyle entegre şekilde yürütülmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliğinde dijital dönüşüm süreci başlatıldı.

Toplantıya Katılanlar

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Sağlık Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Kamu-Sen
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  • Ankara Sanayi Odası (ASO)


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