Tunç Soyer'in Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başkan Soyer'in ifadesinde, kendisine çeşitli raporlar ve bilirkişi değerlendirmeleri doğrultusunda sorular yöneltildi.

Soyer'in Savunması ve İddialara Yanıtları

Müteahhitlerin paylarını düşük görerek kentsel dönüşüm ihalelerine katılmadığını belirten Soyer, bu durumu çözmek için ihalelere öncelikle İZBETON AŞ'yi dahil ettiklerini ve bu şirket adına kurulacak kooperatiflerle inşaatların yapılmasına karar verdiklerini, bu kararın belediye meclisinden oy birliğiyle alındığını savundu. Kooperatiflerin kullandığı alt yüklenici firma sahiplerini tanımadığını ve onlarla ticari faaliyeti olmadığını öne sürdü. Bilirkişi raporunda tespit edilen usulsüzlükler için ise şu ifadeleri kullandı:

"Sorunun soruşturmaya konu nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgisi bulunmamaktadır."

"Danıştay tarafından İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu soruşturma izninin iptali kararında da görevi ihmal fiilinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir."

"Söz konusu devir işlemi herhangi bir kamu ödemesi yapılmaksızın temlik, kat ya da arsa karşılığı imalat hükmünü düzenleyen 6306 sayılı kanunun 8. maddesi istisnası kapsamındadır."

"Bu işlemde kimse kandırılmamış ve dolandırılmamıştır. Kooperatifler ağır da olsa inşaatına devam etmektedir."

İZBETON AŞ Sözleşmeleri ve Proje Gecikmeleri

Soyer, "İZBETON AŞ adına sözleşmenin kanuna aykırı olarak tek imzalı olduğu" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası bahse konu yapı ve inşaat işleri İZBETON AŞ'ye sözleşme ile verilmiştir. Sonrasında ise İZBETON AŞ tarafından kooperatiflere işin verilmesi hakkında benim dahil olmadığım bir konudur. İZBETON AŞ tarafından kooperatiflere yapılan devirde ise herhangi bir usulsüzlük olduğunu da düşünmüyorum."Gaziemir ve Uzundere'deki projelerde ilerlemenin yavaş olmasının enflasyon artışından kaynaklandığını iddia eden Soyer, projelerdeki yavaşlamanın inşaatların bitmeyeceği anlamına gelmediğini, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Mağdur Beyanları ve Soyer'in Yanıtları

C.K. 'nin "Kentsel Dönüşüm Konut Yapı Kooperatifi Projesi" ile ilgili şikayetine karşılık Soyer, "Bahse konu açılışı yaptığımız doğrudur. İnşaatın zaten yavaş sürede ilerlediği belli bir konudur. Şahsın beyanları ile benim bir ilgim yoktur. Bu beyanların nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgisi yoktur." dedi.

'nin "Kentsel Dönüşüm Konut Yapı Kooperatifi Projesi" ile ilgili şikayetine karşılık Soyer, "Bahse konu açılışı yaptığımız doğrudur. İnşaatın zaten yavaş sürede ilerlediği belli bir konudur. Şahsın beyanları ile benim bir ilgim yoktur. Bu beyanların nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgisi yoktur." dedi. M.E. 'nin "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ garantisi olması sebebiyle projeye girdiği ve toplamda 439 bin lira zararının bulunduğu" yönündeki ifadesine ise Soyer, "Kooperatif adına toplanan paraların ne yapıldığını bilmiyorum. Nerelerde harcandı nerelere gönderildi bilmiyorum. Dile getirilen sorunlar kooperatif yönetimi ile üyeler arasında olan sorunlardır. Konunun benimle bir ilgisi yoktur. Bu beyanın nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgisi yoktur." şeklinde yanıt verdi.

'nin "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ garantisi olması sebebiyle projeye girdiği ve toplamda zararının bulunduğu" yönündeki ifadesine ise Soyer, "Kooperatif adına toplanan paraların ne yapıldığını bilmiyorum. Nerelerde harcandı nerelere gönderildi bilmiyorum. Dile getirilen sorunlar kooperatif yönetimi ile üyeler arasında olan sorunlardır. Konunun benimle bir ilgisi yoktur. Bu beyanın nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgisi yoktur." şeklinde yanıt verdi. V.Ö.'nün proje için 950 bin lira verdiğini ve şikayetçi olduğunu belirtmesi üzerine Soyer, "Kooperatifte bahsedilen şahısları ve şirketleri bilmem. İnşaatların gecikmesinin temel nedeni oluşan ekonomik problemler ve artan maliyetlerdir. Kooperatiflerin günlük faaliyetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler kooperatiflerin yönetimlerinin sorumluluğundadır." dedi.

Kentsel Dönüşüm Modeli ve Mal Varlığı Açıklaması

Kentsel dönüşüm ihalelerine müteahhitlerin katılmaması nedeniyle sonuçsuz kalan ihalelerin yaratacağı büyük kamu zararını öngördüğü için kooperatif modelini kurduğunu savunan Soyer, mal varlığıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Soyer, emniyetteki işlemlerinin ardından diğer şüphelilerle birlikte savcılıktaki sorgusu sonrası şu suçlamalarla tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi:

Kamu kurum ve kuruluşlar ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık

Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında işledikleri dolandırıcılık

Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık



