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Bakan Memişoğlu: Türkiye en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden bir tanesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, sağlık hizmetleri konusunda dünyada en iyi hizmeti sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 18:01, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 18:03
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Bakan Memişoğlu: Türkiye en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden bir tanesi

Memişoğlu, Ordu Valiliğini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun sağlıkla ilgili çok farklı bir seviyeye ulaşacağını belirterek, "Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği Şehir Hastanesi'nin inşaatını ziyaret ettik. İnşallah Ordu'ya 2026 yılından itibaren vizyoner olan bu Şehir Hastanesi ile hizmet vereceğiz." dedi.

Ordu Şehir Hastanesi'nin 1200 yatak kapasiteli olacağını ifade eden Memişoğlu, Ordululara şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

Memişoğlu, Ordu'da şimdiye kadar 12 yeni hastane yaptıklarını vurgulayarak, yatak kapasitesinin ise 2 bin 261'e ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı olarak insanların hastalanmadan bedenlerine bakmasını ve sağlıklı kalmalarını amaç edindiklerini dile getiren Memişoğlu, "Bunun için de sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarımızdan, hareketsizlik gibi ve beslenme bozuklukları dediğimiz kilo sorunlarımızdan arınmamız gerekir." diye konuştu.

Toplumla birlikte bu riskleri azaltacaklarına işaret eden Memişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz elimizden geleni yapıyoruz ama herkesin bize katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sigara konusunu yeniden ele almamız ve hep beraber bununla mücadele etmemiz gerekir. Bugün baktığımızda maalesef ülkemizde 3 kişiden 1'i tütün kullanıyor ve tütün bağımlısı. Sigara bırakma polikliniklerimiz ücretsiz ve bu konuda destekler veriliyor. Gerektiği zaman da ilaçlarla bırakmaya yardımcı oluyoruz. Onun için sigarayı bırakmayı hedef edinmiş her bir vatandaşımızı Aile Sağlığı Merkezlerine ve hastanelerimize bekliyoruz. Onların bu konuda iradelerine destek vermek istiyoruz."

- "Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın bilimini, teknolojisini üreteceğiz"

Bakan Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile özellikle çocukların sağlıklı hayat sürmeleri için "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" diye bir eğitim müfredatına geçeceklerini de anlattı.

Sağlıklı toplum hedefiyle çalıştıklarına dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklar hem iyi beslenecekler hem dişlerini fırçalayacaklar, kahvaltılarını kuvvetli yapacaklar hem de egzersiz yapacaklar. Böylece sağlıklı kalacaklar. Aynı zamanda onları büyüklerinin sağlıklı kalması için görevlendiriyoruz. Biz bu tür faaliyetlerle esasında toplumun sağlıklı kalmasını hedefliyoruz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği 'Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık' projeleriyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda, sağlıklı toplum hedefiyle çalışıyoruz."

Şehir hastaneleriyle tedavi anlamında dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunduklarını belirten Memişoğlu, bunu başaran 1,5 milyon sağlık çalışanına teşekkür etti.

Bu konuda emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bütün bakan ve sağlık yöneticilerine teşekkür eden Memişoğlu, "Türkiye, sağlık hizmetleri konusunda dünyada en iyi hizmeti sunan ülkelerden bir tanesi. Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın bilimini, teknolojisini üreteceğiz. Aynı zamanda da sağlıklı toplum olarak yaşamayı hep beraber öğreneceğiz." dedi.

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