Arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kardeşi öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 19:28, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 19:29
Hacıhasan Mahallesi'nde Metin U. (73), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Metin U, av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık görevlileri, Latif, Mehmet ve İbrahim Dinç'in öldüğünü belirledi.
Metin U, Birgi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.