Arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hacıhasan Mahallesi'nde Metin U. (73), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartıştı.

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