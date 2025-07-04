Yangına neden olan biçerdöver operatörüne adli işlem
Çanakkale'nin Çan ilçesi Dondurma köyü mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 20:13, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 20:21
Çanakkale'nin Çan ilçesi Dondurma köyü mevkiinde, tarım arazisinde biçerdöverden kaynaklı yangın çıktı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlemlere başlatıldığı belirtildi.