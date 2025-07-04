Saruhanlı'da orman yangını: 3 mahalle tahliye ediliyor

Yangın, saat 17.50 sıralarında Kumkuyucak Mahallesi'nde başladı. Yangına, 5 helikopter, 25 arazöz, 13 itfaiye ekibi, 17 su tankeri ve 8 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli Mahalleleri tahliye edilmeye başlandı. Yetkililer, vatandaşları yangın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları ve resmi uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.