Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü rüşvet, zimmet ve irtikap soruşturmasında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, 'baklava kutusunda' 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı açıklandı. Gözaltı işlemi sırasında çekilen görüntülerde Tüter'in makam odasında bulunan çok sayıdaki Atatürk objesi dikkat çekti.

Başkan yardımcısının odası Atatürk temalı ürünlerle dolu çıktı

Görüntülere yansıyan detaylara göre, Mehmet Engin Tüter'in odasında:

3 adet Atatürk portresi

4 adet Atatürk büstü

1 Atatürk imzalı cam masa süsü

1 Atatürk fotoğraflı porselen tabak

2 Atatürk temalı plaket

bulunuyordu. Ayrıca Tüter'in kolunda da "Mustafa Kemal Atatürk" yazılı bir dövme yer alıyordu.

"Rüşvetin üstünü Atatürk sevgisiyle örtemezsiniz" tepkisi

Rüşvetle suçlanan bir kamu yöneticisinin makamında bu kadar çok Atatürk imgesine yer vermesi sosyal medyada tepki topladı.Bazı yorumcular "Rüşvetin üstünü Atatürk sevgisiyle örtemezsiniz" diyerek CHP'li yetkilileri istismara karşı tavır almaya çağırdı.

CHPli Manavgat Belediyesinde rüşvete suçüstü.



800 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 34 kişi gözaltına alındı.



Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, rüşvet alırken suçüstü yakalandı.https://t.co/gV6frBSdAg pic.twitter.com/OTJYbddGSE TRT HABER (@trthaber) July 4, 2025

Soruşturmada 800 milyon TL'lik yolsuzluk iddiası

Yürütülen soruşturmaya göre, belediye içerisinde ruhsat işlemleri için sistematik biçimde rüşvet alındığı, Manavgat Belediyesi'ne bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketlerle sahte faturalar düzenlenerek yaklaşık 800 milyon TL'lik kamu zararı oluşturulduğu öne sürüldü.

CHP'den "siyasi operasyon" açıklaması geldi

Gözaltıların ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, soruşturmanın siyasi amaçlarla yürütüldüğünü savundu. Başarır, "Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve belediye yöneticilerinin gözaltına alınması, hukukun değil siyasetin kararıdır" dedi.