Bakan Yumaklı'dan Açıklama: Alevlerle Zorlu Savaş Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini belirterek, yangın söndürme çalışmalarının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kahraman ekiplerin alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, bazı bölgelerde kontrolün sağlandığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, devam eden yangınlara ilişkin güncel bilgileri de kamuoyuyla paylaştı.

Kontrol Altına Alınan Yangınlar

İzmir Buca

Ödemiş

Bursa Yenişehir

Eskişehir Seyitgazi

Balıkesir Savaştepe

Kahramanmaraş Andırın

Çanakkale Çan

Bu bölgelerdeki yangınlarda kontrol sağlanmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Devam Eden Yangınlar

Muğla Milas

Manisa Saruhanlı

Bu bölgelerdeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürdürülmektedir.

Hatay Dörtyol Yangınına Müdahale

Hatay Dörtyol'da saat 16.19'da çıkan yangına ekipler 16.30'da ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadele devam edecektir.

Bakan Yumaklı, "Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



