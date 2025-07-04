Bakan Yumaklı'dan Açıklama: Alevlerle Zorlu Savaş Devam Ediyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan 10 büyük orman yangını hakkında son gelişmeleri paylaştı. İzmir, Bursa, Eskişehir ve daha birçok ilde kontrol sağlanırken, bazı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. Hatay Dörtyol'da ise ekipler gece boyunca yoğun mücadeleye devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini belirterek, yangın söndürme çalışmalarının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kahraman ekiplerin alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, bazı bölgelerde kontrolün sağlandığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, devam eden yangınlara ilişkin güncel bilgileri de kamuoyuyla paylaştı.
Kontrol Altına Alınan Yangınlar
- İzmir Buca
- Ödemiş
- Bursa Yenişehir
- Eskişehir Seyitgazi
- Balıkesir Savaştepe
- Kahramanmaraş Andırın
- Çanakkale Çan
Bu bölgelerdeki yangınlarda kontrol sağlanmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Devam Eden Yangınlar
- Muğla Milas
- Manisa Saruhanlı
Bu bölgelerdeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürdürülmektedir.
Hatay Dörtyol Yangınına Müdahale
Hatay Dörtyol'da saat 16.19'da çıkan yangına ekipler 16.30'da ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadele devam edecektir.
Bakan Yumaklı, "Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.