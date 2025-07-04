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Hatay'da Orman Yangını: 9 Yayla Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hem Dörtyol tarafımızda hem de Payas tarafımızdaki 9 yaylamız tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 23:26, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 23:26
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Hatay'da Orman Yangını: 9 Yayla Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesine Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde yangınlarla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Dörtyol ilçemizin kırmızı burun mevkiinde yangın çıktığı ihbarı gelmiş. İhbarla beraber başta orman teşkilatımız, AFAD'ımız, itfaiyemiz, emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte yangında görev alacak bütün ekipler sahaya intikal etmiştir. Bu arada hem bizim bölgemizden hem de Adana'dan 6 helikopter, 2 tane uçak bu yangınla mücadele uzun süre katkıda bulunmuştur. Saat 20.00'a kadar hava araçlarımız yangınla mücadeleye devam etmiş. Diğer taraftan tüm ilimiz içerisinden ve komşu illerden gelen yaklaşık 400 araç ve bin 100 personelle şu an itibariyle yangına müdahale edilmektedir. Yangınla birlikte bizim özellikle dağ tarafımızda bulunan hem Dörtyol tarafımızda hem de Payas tarafımızdaki 9 yaylamız tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Şu an itibariyle tabii yaylalarımızdaki olan hasarı söylememiz şu an mümkün değil. Ancak sadece ziyaret yaylamızda 4-5 tane evle ilgili sorun olduğu bilgisi gelmiştir. Bu bizim 9 yaylamızdan 920 hanemiz ve bin 876 vatandaşımız tahliye edilmiş. Vatandaşlarımız Dörtyol kız yurdunda konaklatılıyor. İsteyen orada ve onların normal ihtiyaçlarıyla ilgili de her tür tedbir şu an itibariyle alınmış durumdadır" diye konuştu.

"Son 4-5 gündür ilimizde yangınlarla ilgili Türkiye'de olduğu gibi olağanüstü dönemler yaşıyoruz"

Yangına devletin tüm kurumlarıyla ortaklaşa çalışarak müdahale edildiğini söyleyen Vali Masatlı, "Son 4-5 gündür ilimizde yangınlarla ilgili Türkiye'de olduğu gibi olağanüstü dönemler yaşıyoruz. Antakya'daki yangınımızı söndürmüştük. Buradaki yangınımız da inşallah bütün kurumlarımızın iş birliğiyle beraber söndürmeye çalışacağız. Şu an itibariyle tabii bizim avantajlarımız var, dezavantajlarımız var. Avantajlarımızdan 1 tanesi şiddetini azaltmasıyla ilgilidir. Tabii dezavantajımız özellikle topoğrafya ile ilgili sorunlarımız söz konusudur. Ancak gerek iş makinalarımız gerekse orman teşkilatımızın ekipleri yangının önünü almak için gerekli çalışmalarda bulunuyorlar. Biz yine duruma göre sizleri konuyla ilgili haberdar edeceğiz. Buradan ben başta Dörtyollu vatandaşlarımız olmak üzere, Payaslı vatandaşlarımız olmak üzere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Suriye tarafında şu an itibariyle bir yangın söz konusu oraya birkaç ekip göndermeye çalışıyoruz"

"Bölgemizde çıkan diğer yangınlar kontrol altına alındı soğutma çalışması yapılıyor" diyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şimdi Hassa Arpalıuşağı'nda bir yangın ihbarı aldık. Oraya da hemen ekiplerimiz anında müdahale etti. Şu an itibariyle yangın kontrol altına alınmış durumdadır. Soğutma işlemleri yapılıyor. Diğer taraftan Suriye sınırımız yani Yayladağı'nın Suriye tarafında da yangın çıktı. Orada da yangınla ilgili gerekli kontrol sağlandı. Soğutma işlemleri yapılıyor. Fakat Lazkiye tarafında yani Suriye tarafında şu an itibariyle bir yangın söz konusu oraya da özellikle Yayladağı'ndan birkaç ekip göndermek için şu an itibariyle çalışıyoruz" diye konuştu.

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