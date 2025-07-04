CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatıldı ve devam ediyor. Aslanoğlu'na, çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan raporlar ve bilirkişi değerlendirmeleri doğrultusunda sorular yöneltildi.

Şenol Aslanoğlu'nun İfadesi

Bir dönem başkanlığını yaptığı İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile ilgili olarak Aslanoğlu, kooperatifin kuruluş amacını ve sürecin işleyişini şu şekilde açıkladı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi , hak sahipleriyle anlaşma imzalayarak gecekonduların yerine depreme dayanıklı evler yapmayı vadetti."

, hak sahipleriyle anlaşma imzalayarak gecekonduların yerine depreme dayanıklı evler yapmayı vadetti." Müteahhitlerin karlı bulmadığı için ihaleye girmediği, bu nedenle belediyenin vaadini yerine getiremediği belirtildi.

Sözleşme gereği, inşaatların İZBETON AŞ tarafından yapılacağı ve hak sahiplerine evlerin teslim edileceği ifade edildi.

tarafından yapılacağı ve hak sahiplerine evlerin teslim edileceği ifade edildi. Kaynak yetersizliği nedeniyle inşaatların tamamlanamadığı, projenin fikir babası olmadığını, sürece sonradan dahil olduğunu belirtti.

Gecikmeler ve Sorumluluklar

Aslanoğlu, inşaatların 1 yıl 1 ay geciktiğini ve bu sürenin toplam inşaat süresine göre çok uzun olduğunu savundu. Ayrıca, bilirkişi raporlarında kooperatifin topladığı paralar ve yapılan ödemelerle ilgili net bilgi bulunmadığını vurguladı. Gecikmelerden sorumlu olanların belediye yetkilileri olduğunu ve asıl sorunun toplanan paraların inşaat seviyesine uygun olup olmadığı olduğunu ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve İZBETON AŞ

Aslanoğlu, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve İZBETON AŞ'nin işleri zamanında yapmadığını öne sürdü. Gecikmelerin sorumlusu olarak ilgili teknik personeli ve zamanında görevini yerine getirmeyenleri gösterdi. Müteahhidin yavaş iş yaptığına dair dosyada herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Kooperatif Üyeliği ve İddialar

Mağdurlardan birinin, çözüm için belediyeye başvurduğu ve CHP Genel Başkanlığı'na yönlendirildiği iddiasına karşılık Aslanoğlu, "Bahse konu kooperatifin ne üyesi, ne denetçisi, ne de yöneticisiyim. Yani benim bu etap ile ilgili birine iş verme gibi bir yetkim yoktur. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

A.A.Ö'nün Beyanları ve Yanıtı

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı A.A.Ö'nün zemin iyileştirme imalatlarının pahalı olduğu ve bu işlemin belediye tarafından yapılmasını istediği yönündeki beyanına karşı Aslanoğlu şu ifadeleri kullandı:

A.A.Ö'nün istediği müteahhitlere iş verilmediği için süreci yavaşlatmaya çalıştığını, işlerin tamamlanmaması için kötü niyetle hareket ettiğini iddia etti.

Bu nedenle eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından durumun tespit edildiğini, daire başkanlıklarının kapatıldığını ve ilgili kişinin görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

tarafından durumun tespit edildiğini, daire başkanlıklarının kapatıldığını ve ilgili kişinin görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Bundan dolayı A.A.Ö'nün kin ve nefretle beyanat verdiğini ifade etti.



