CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı!

Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı!

İzmir'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 23:33, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 23:34
Yazdır
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatıldı ve devam ediyor. Aslanoğlu'na, çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan raporlar ve bilirkişi değerlendirmeleri doğrultusunda sorular yöneltildi.

Şenol Aslanoğlu'nun İfadesi

Bir dönem başkanlığını yaptığı İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile ilgili olarak Aslanoğlu, kooperatifin kuruluş amacını ve sürecin işleyişini şu şekilde açıkladı:

  • "İzmir Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleriyle anlaşma imzalayarak gecekonduların yerine depreme dayanıklı evler yapmayı vadetti."
  • Müteahhitlerin karlı bulmadığı için ihaleye girmediği, bu nedenle belediyenin vaadini yerine getiremediği belirtildi.
  • Sözleşme gereği, inşaatların İZBETON AŞ tarafından yapılacağı ve hak sahiplerine evlerin teslim edileceği ifade edildi.
  • Kaynak yetersizliği nedeniyle inşaatların tamamlanamadığı, projenin fikir babası olmadığını, sürece sonradan dahil olduğunu belirtti.

Gecikmeler ve Sorumluluklar

Aslanoğlu, inşaatların 1 yıl 1 ay geciktiğini ve bu sürenin toplam inşaat süresine göre çok uzun olduğunu savundu. Ayrıca, bilirkişi raporlarında kooperatifin topladığı paralar ve yapılan ödemelerle ilgili net bilgi bulunmadığını vurguladı. Gecikmelerden sorumlu olanların belediye yetkilileri olduğunu ve asıl sorunun toplanan paraların inşaat seviyesine uygun olup olmadığı olduğunu ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve İZBETON AŞ

Aslanoğlu, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve İZBETON AŞ'nin işleri zamanında yapmadığını öne sürdü. Gecikmelerin sorumlusu olarak ilgili teknik personeli ve zamanında görevini yerine getirmeyenleri gösterdi. Müteahhidin yavaş iş yaptığına dair dosyada herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Kooperatif Üyeliği ve İddialar

Mağdurlardan birinin, çözüm için belediyeye başvurduğu ve CHP Genel Başkanlığı'na yönlendirildiği iddiasına karşılık Aslanoğlu, "Bahse konu kooperatifin ne üyesi, ne denetçisi, ne de yöneticisiyim. Yani benim bu etap ile ilgili birine iş verme gibi bir yetkim yoktur. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

A.A.Ö'nün Beyanları ve Yanıtı

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı A.A.Ö'nün zemin iyileştirme imalatlarının pahalı olduğu ve bu işlemin belediye tarafından yapılmasını istediği yönündeki beyanına karşı Aslanoğlu şu ifadeleri kullandı:

  • A.A.Ö'nün istediği müteahhitlere iş verilmediği için süreci yavaşlatmaya çalıştığını, işlerin tamamlanmaması için kötü niyetle hareket ettiğini iddia etti.
  • Bu nedenle eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından durumun tespit edildiğini, daire başkanlıklarının kapatıldığını ve ilgili kişinin görevden uzaklaştırıldığını belirtti.
  • Bundan dolayı A.A.Ö'nün kin ve nefretle beyanat verdiğini ifade etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber