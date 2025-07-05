5 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

5 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

5 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 00:02, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 00:05
Yazdır
5 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Amasya/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ardahan Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve aşure dağıtım törenine katılacak, Ağrı Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ardahan/11.00/12.45/Ağrı/16.00/16.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlenecek anma programına katılacak.

(Erzincan/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni'ne ve Hz. Nuh'u Anma Programı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Şırnak/12.45/14.00/17.30)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a devam edilecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar 3. turunda Rus sporcu Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.

(Londra)

2- 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek. Alt boylarda güreşler gerçekleştirilecek, başpehlivanlık eleme turu müsabakaları yapılacak.

(Edirne/10.00)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on ikinci ayağı Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Northamptonshire/17.00)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Çeyrek final etabı; Palmeiras-Chelsea, Paris Saint Germain-Bayern Münih ve Real Madrid-Borussia Dortmund maçlarıyla tamamlanacak.

(Philadelphia/04.00/Atlanta/19.00/New York/23.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber