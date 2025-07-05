Bursa'da kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 08:00, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 08:00
İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokakta H.Z, kocası Ş.Z. ile tartıştı.
Tartışmanın ardından H.Z. kocasını bıçakla yaraladı.
H.Z'nin motosikletle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ş.Z. burada tedaviye alındı.
H.Z. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.