Adana ve Adıyaman Belediye Başkanları hakkında gözaltı kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Adıyaman Belediye Başkanı olarak görev yapan Abdurrahman Tutdere, sabah saatlerinde Ankara'daki evinde gözaltına alındığını duyurdu.

Tutdere, konuya ilişkin açıklamayı resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımında, "Sabah Ankara'daki evimden gözaltına alındım. İstanbul'a götürülüyorum." ifadelerine yer verdi.

Aynı saatlerde bir başka gelişme de Adana'dan geldi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Karalar'ın gözaltına alınıp alınmadığına dair resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

İki belediye başkanının adının geçmesiyle birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişme, CHP cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Partiden ve belediyelerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.