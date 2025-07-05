Yalova'da tarım işletmesinde yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
Çınarcık ilçesinde faaliyet gösteren tarım işletmesinin deposunda çıkan otomobil ve seraya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. Bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 09:26, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 09:26
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüye yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.
YARALILARA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı.
1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.
Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.