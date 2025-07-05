İskenderun'da Ceset Soruşturmasında 1 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Modern Evler Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında bir erkek cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. 2 Temmuz tarihinde, 41 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'nun cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olay günü Sağlamoğlu ile birlikte uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen Ç.K., U.K. ve C.C.P. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, şüphelilerden Ç.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Modern Evler Mahallesi'nde kanal kenarında ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi.

'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aziz Sağlamoğlu 'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak üç kişi gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Soruşturmanın Sonucu

Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



