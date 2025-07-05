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Ödemiş'teki yangında yaralanan orman işçisi şehit oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçisisi Ragıp Şahin şehit oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 11:05, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 11:02
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Ödemiş'teki yangında yaralanan orman işçisi şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Ödemiş'teki yangında Yeşil Vatanımızı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit olmuştur.

Yeşil Vatanı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

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