Konya'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü
Karapınar ilçesinde kontrolünden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 11:27, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 11:20
Konya'nın Karapınar-Konya kara yolu Merdivenli mevkii yakınlarında, seyir halinde olan Uğur K. idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde araçta yolcu olarak bulunan Gülizar Keçel'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü ve diğer yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.