Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de görülen karşılıklı boşanma davasında, yerel mahkeme, kocanın eşine yönelik "boşol boşol boşol" sözlerini kusur kabul ederek tarafların boşanmasına karar verdi.

Kararın koca tarafından istinafa götürülmesi üzerine, bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddetti. Bunun üzerine dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tanıkların yanında eşine "boşol boşol boşol" diyen erkeğin kusurlu olduğuna hükmetti. Bu kararla, üçüncü kişilerin önünde eşe yönelik bu tür ifadelerin kullanılmasının boşanma davasında kusur sayılacağına ilişkin emsal bir içtihat oluştu.