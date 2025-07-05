TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim. 'MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında, TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleşen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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