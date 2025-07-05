Zihinsel Engelli Genç Kıza Taciz İddiası: Doktor Gözaltında

Zihinsel engelli bir kız, muayene için gittiği Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesinde doktor İlyas Yılmaz tarafından cinsel istismara uğramıştır. İstismar, doktorun mesai bitiminde kızı evinde muayene edeceğini söylemesi üzerine ev ortamında da devam etmiştir. Kız, yaşadıklarını ailesine anlatmış ve aile durumu Karaçoban Emniyet Müdürlüğüne bildirmiştir. Yapılan soruşturma sonrası doktor İlyas Y. suçunu kabul ederek tutuklanmıştır.

Avukat Ersan Barkın Gönüllü Olarak Davayı Üstlendi

Zihinsel engelli kızın avukatlığını, Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biri olan Ersan Barkın gönüllü olarak üstlenmiştir. Barkın, Sedat Peker, Necip Hablemitoğlu ve iş adamı Memet Aca'nın avukatı olarak da bilinmektedir.

"En Ağır Cezayı Alması İçin Uğraşacağız"

Barkın, kamuoyunda Türkiye'nin en iyi avukatlarının başında gelmektedir. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kızımızın haklarını savunmak ve cinsel saldırıyı gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için yasal her şeyi yapacağız, uğraşacağız." ifadelerini kullanmıştır.