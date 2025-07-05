Bolu'da gazdan etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı

Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir beyaz et fabrikasının kesimhane bölümündeki bazı işçilerin baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, işçilerin kesimhanedeki tanktan sızan hidrojen sülfür gazından etkilendiği belirlendi.

3 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Merkezi'ne kaldırıldı.

Gazdan etkilendiği değerlendirilen 8 işçi de kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve AFAD ekiplerinin gazın tahliyesi için çalışma başlattığı öğrenildi.