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Prof. Dr. Naci Görür'den stres birikimi uyarısı

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının 23 Nisan'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kırılmayan fay parçasında oluştuğunu söyledi. Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor" uyarısıyla yerel ve merkezi yönetimleri dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 15:49, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 15:51
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Prof. Dr. Naci Görür'den stres birikimi uyarısı

İstanbul bir kez daha depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.24'te İstanbul'un Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 8,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı İstanbul'un birçok noktasında hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

"Kumburgaz fayı zorlanıyor"

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sarsıntının 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin kırdığı fayın kırılmamış kısmında oluştuğunu söyledi.

Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

6,2'lik depremin ardından artçılar sürüyor

23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, İstanbul genelinde büyük paniğe yol açmıştı. O tarihten bu yana bölgede zaman zaman artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem

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