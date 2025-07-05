Gözaltılar Sonrası Özgür Özel'den İlk Açıklama

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında sabah saatlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyelerini acil toplantıya çağırdı. Toplantının ardından Özel, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.

"Sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar"

Özel, şunları söyledi:

"İşçinin, emeklinin karşısına çıkacak güveni kalmayan bir iktidarın yarattığı iklimi yaşıyoruz. 3 savcı, 3 sanık, 3 de gizli tanıkla bu millete savaş açılmıştı. Bu savaşın demokratik bir yaşama karşı açıldığını söylemiştik. En sağdan en sola bizimle dayanışma içinde olanların kanaati de bu yöndeydi. Sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar ve bunun provasını yapıyorlar. Biz 108 gündür buna direniyoruz. 108 günde 6 trilyon lira, 150 milyar dolar harcadılar.

Delil bulamadılar

İş barışımız daha da geriledi. Bu toprakların umuduna kökten zarar veren, bu ülkeyi baskıyla yönetilen bir ülke haline getirmeye çalışanlarla yüz yüzeyiz. İçerdeki arkadaşlarımızla ilgili bir delil bulamadılar. Manavgat ile ilgili suç üstü görüntü dedikleri soruşturmanın ardından arkadaşlarımız bölgeye gitti ve gerekli görüşmeleri yapıyorlar.

Bu sabah da şafak operasyonuyla uyandık

CHP her konuda gereken tutumu takınır ancak ağaç isimleri verdikleri gizli tanıklarla, iftiranamelerle mesafe alamadıklarını millet de biliyor, AK Parti de biliyor. Bu sabah da karanlığa şafak operasyonuyla uyandık. Bildiklerini değil, bildiklerinin bir kısmını bir partiye mal ederek anlatan kişinin, dünyanın takdirini kazanmış belediye başkanlarımıza yönelik suçlamalarını gördük.

İddiaları tamamen safsata

İddiaları tamamen safsataydı. Adıyaman Belediye Başkanımız Tutdere'ye Türk de, Kürt de depremin ardından dua etmiştir. Zeydan Karalar'ın Adana'da sabah kapısına dayanıyorlar. Öğretmen olan eşi kapıyı açıyor ve Gebze'de olduğunu söylüyor orada gözaltına alıyorlar. Antalya'da defalarca güven oyu alan belediye başkanımız Muhittin başkan da gözaltına alındı. Bu üç başkanımızla Ekrem başkanımızı nasıl bir araya getiriyorlar.

Aziz İhsan Aktaş sadece CHP'yle mi çalıştı?

Bir suç örgütü lideri var Aziz İhsan Aktaş. Belediyelerden iş alıyor ve rüşvet dağıttığı iddia ediliyor. Ahmet Özer başkanımız önce terörle suçlanarak alınmıştı sonra Aktaş'ın suçlamasıyla tekrar içeride tutuldu. Sonra Seyhan, Ceyhan belediyeleriyle ilişkilendiriyorlar. Aktaş, hangi belediye başkanından fatura alıyorsa orayla ilgili işlem yapıyorlar. Bu Aziz İhsan Aktaş sadece CHP'yle mi çalıştı? 20 ilin şehir hastaneleri, THY, Trabzon Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken Afyonkarahisar, Ordu, belediyesiyle çalışmamış mı? İstanbul Bahçelievler Belediyesi en büyük ve parçalı ihale vermiş. Peki niye tutuklu değil?

Aziz İhsan Aktaş itirafçı değil iftiracıdır

AK Parti Melih Gökçek'i nasıl görevden aldı? FETÖ'cüsün deyip ya da yolsuzluk var diye görevden alındı. Onlardan bir tanesi gözaltına alındı mı, bir tek soru soran oldu mu? 'Parsel parsel Ankara'yı sattın' demişti Bülent Arınç. Arınç, AK Parti'nin iliğini, kemiğini bilen birisi. Gerçek hırsızlara bir tek soru sormayanlar, Aziz İhsan Aktaş'ı memnun etmemiş kişilerin isimleri veriliyor. Bir suç örgütü kuracaksın, oradan menfaat temin edeceksin sonra 'bunlar kalsın ben gideyim' diyeceksin. Bu Aziz İhsan Aktaş itirafçı değil iftiracıdır.

Isparta Belediye Başkanı AK Partili olduğu için dışarda

İki kasa bulundu birinden belediye mühürü, diğerinden ruhsatlı tabancanın mermileri çıktı. Isparta Belediye Başkanı lüks aracı belediye başkanına veriyor. Bunu söylüyor, hatta Akın Gürlek 'Biliyoruz, geç onu' diyor. Isparta Belediye Başkanı AK Partili olduğu için dışarda. Avcılar Belediyesi'nde seçim döneminde bizim araçlarımızı gezdirdiğini söylüyor ama bizim başkanımızın, yardımcısının haberi yok.

Vicdan, ahlak ve edebe davet ediyorum

32 yaşındaki gencecik belediye başkanımız içerde, sizin belediye başkanınız bu lüks araçla geziyor ve 'bedavaya makam arabası aldık' diyor. Bizim belediye başkanlarımız kreş yaptırmış 'irtikaba girer' diyorsunuz. Sizin evinizden paralar çıktığında ne dedin, 'Bir paranın rüşvet olması için devletin zarara girmesi gerekir. Kişilerden çıkan para devleti zarara uğratmaz' dedin. Birazcık vicdan, ahlak ve edebe davet ediyorum.

Sen Ekrem başkanı yenemeyince neden Akın'ı yolluyorsun?

Gel A Haber'e çıkalım birlikte al belgelerini gel. Sen Ekrem başkanı yenemeyince neden Akın'ı yolluyorsun? Türkiye yol ayrımında. Türkiye bir avuç vesayetçinin avuçlarının içinde. Artık demokrasi ve otokrasi mücadelesi var.

Bu operasyon kirli bir operasyon

Vicdan sahibi bürokratları, siyasetçileri bir kez daha uyarıyoruz. Bu operasyon kirli bir operasyondur. Akın Gürlek, bakan yardımcılığından siyasi olmuştur. 35 yaşındayken herkesin önüne geçip İBB'nin aracını 540 gün kullanmıştır. Hiçbir başsavcının oturmadığı Boğaz'daki villayı, lojmanı kendisine tahsis ettiniz. Bir yandan millete ahlak dersi vereceksiniz, bir yandan paçalarınızdan pislik akacak.

2019'dan beri siyasi ahlak kanun teklifi veriyoruz. Bu kanunu biz istedik siz istemiyorsunuz. AB bununla ilgili çağrıda bulundu. Dönemin Başbakanı Davutoğlu destek istedi biz tamam dedik. Ne dedi Erdoğan, Davutoğlu'na, 'İl ve ilçe başkanı bulamazsın bu kanunu çıkarırsan' dedi. İkisi de hayatta gidin sorun. Var mısınız, son 10 yılda edindiğimiz mal varlıklarımız açıklansın. Belediye başkanları, birinci derece yakınları için var mısınız böyle bir yasaya. Hem bu kadar kirli bir işin içinde olacaksınız hem bizi suçlayacaksınız. AK Parti'nin belediyelerinde pislik paçalarından akmıyorsa namussuzum, şerefsizim. Siz diyebilir misiniz bunu? 'Hayır çıkarsa namussuzum' diyebilir misiniz?

Erdoğan'a meydan okuyorum

Erdoğan'a meydan okuyorum, uçakta röportaj yapmış, oradaki gazetecilerden biri hadi kayıt açıklasın. Yok çünkü o hazır metin. Diyor ki, meydanlar kalabalık değilmiş. Meydanlar kalabalık değilse Allah benim belamı versin, meydanlar kalabalıksa o metni yazanın Allah belasını versin. 'AK Parti birinci partiymiş' öyle diyor. Öyle bir şey olsa parende ata ata seçime gider. Hadi o zaman kasım ayında gel genel seçim yapalım.

Senin icazetinle Ankara'da oturacağıma, onurumla Silivri'de Ekrem başkanın yanında otururum

Miting yapmamdan rahatsız, 'gel Ankara'da otur' diyor. Senin icazetinle Ankara'da oturacağıma, onurumla Silivri'de Ekrem başkanın yanında otururum. Akşam 20.30'da Amasya'da olacağım. Bana siyasi rüşvet teklif ediyor. Beni susturmanın bir tek yolu var onu da ailem üzülmesin diye söylemiyorum. Fragman izliyorsunuz şu an, sandığı ortadan kaldırmaya kalkma efendi gibi sandıkla gideceksin.

2 Kasım'da seçime bekliyorum

Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz ama birisi seçimi milletin elinden almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı getirir. 2 Kasım'da Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidimiz, aslanımız Silivri'de yatıyor. Devletin ordusuna, savcısına, MİT'ine güvenip kumpasla başta kalamazsın.

Halkı demokrasi eylemlerine davet ediyorum

Ben halkı demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa milleti davet etmeyi ben bilirim, o zaman ne yapacağını da sen kendin düşün. Bugün dünden daha kararlıyız, yarın da bugünden daha kararlı olacağız. Bir kelime eksik konuşursak, bir santim eğilirsek namerdiz. Bir kere seçmedikleri için milletin seçme hakkını elinden alıyorsunuz. Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız. Birileri sana gaz veriyor; senden büyük millet var. Millet ne derse o olur."



