Fuat Oktay'dan Yangında Şehit Olan Ragıp Şahin İçin Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ragıp Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oktay, "Yeşil vatan uğruna canını feda eden şehidimiz Ragıp Şahin'e Cenab-ı Hakk'tan rahmet; kederli ailesine, çalışma arkadaşlarına ve milletimize sabırlar diliyorum. Devletimiz tüm gücüyle sahadadır. Dualarımız, desteğimiz yangınlarla mücadeleyi cansiperane şekilde yapan kahramanlarımızladır" ifadelerini kullandı.

Oktay X hesabından yayımladığı Taziye Mesajında Şu İfadelere Yer Verdi: