Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2025 yılı adli yıl öncesi görev dağılımı belirlendi. Yeni listede 23 başsavcı vekilinin sorumlu olduğu bürolar tek tek açıklandı. Terör, organize suçlar, memur yolsuzlukları, kadına şiddet, çocuk suçları ve medya iletişim gibi kritik alanlardaki sorumluluklar dikkat çekti.
Yeni iş bölümüne göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli 23 başsavcı vekilinin her biri farklı soruşturma bürolarından sorumlu olacak şekilde görevlendirildi. Görev paylaşımında bazı vekiller tek bürodan sorumlu tutulurken, bazı vekillere birden fazla kritik birim bağlandı.
Kadına şiddet, çocuk ve cinsel suçlar Songür'e emanet
Ailenin korunması, kadına karşı şiddet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, adli görüşme odaları ve çocuk izlem merkezi gibi hassas konular 3. sıradaki Başsavcı Vekili Muharrem Songür'e verildi. Songür ayrıca talimat bürosundan da sorumlu olacak.
Terör, medya ve gizli tanık bürolarında görev paylaşımı
Mehmet Işık ve Veysel Kaçmaz, terörle mücadele kapsamındaki kritik soruşturma birimlerinin sorumluluğunu üstlendi. Işık'a ayrıca teknik büro ve gizli tanık işlemleri bağlandı. Veysel Kaçmaz ise terör ön bürosu, medya iletişim ve ağır ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı görevlerini yürütecek.
Organize suçlar ve kara para soruşturmaları Bozdoğan'da
Tuncay Bozdoğan, kaçakçılık ve örgütlü suçlar ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına dair soruşturmalardan sorumlu olacak. Aynı zamanda organize suçlarla mücadeleye ilişkin tüm dosyalar Bozdoğan'ın görev alanında bulunacak.
Parlamenterler ve bürolar arası ihtilaf Taşkale'ye verildi
Ankara'da görev yapan milletvekilleri hakkındaki dosyalar ile soruşturma büroları arasında çıkan yetki ihtilaflarını değerlendirme görevi Şenol Taşkale'ye verildi.
Memur suçları, noter denetimi ve icra soruşturmaları
Kamu görevlilerine ilişkin suçlar, icra daireleri işlemleri ve noter disiplin denetimleri Erdoğan Güleç'in görev alanında olacak. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri kalemi de kendisine bağlandı.
Diğer dikkat çeken görevlendirmeler
Halil Maçkaya: Sporda şiddet, uzlaştırma ve zamanaşımı büroları
Özgür Kamışlık: Seri muhakeme usulü ve adli sicil
Mehmet Beşir Güven: Bilişim suçları
Namık Kemal Saltık, Ahmet Altun, Fatih Muşmal, Murat Özcan: Genel soruşturma bürolarından sorumlu
Kasım Tüten: Müracaat ve nöbet işlemleri
Hamza Yokuş: Askeri, noter ve avukat suçları
Pınar Akdoğan: Çocuk suçları soruşturma bürosu
Mustafa Birgün Şenel: Bilgi edinme, HSK soruşturmaları ve Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davaların koordinasyonu
Abdurrahim Alan: Uluslararası adli işbirliği ve idari yaptırımlar
Önder Kemal Sekücü: Sahtecilik ve dolandırıcılık
Vural Balcı: Ceza infaz kurumları
Eşref Çağdaş Bal: Basın suçları ve Asliye Ceza duruşmaları
Halil Demir: Fikri ve sınai haklar, vergi suçları ve kanun yolları
Yeni görevlendirme listesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli tatil sonrasında başlayacak yeni yargı dönemine hazırlıklarını tamamladı. Görev dağılımı, özellikle kritik alanlarda uzmanlaşmış başsavcı vekillerine görev verilerek yürütülecek yargı faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.