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Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!

DHA haberine göre, Beylikdüzü Vergi Denetim Kurulu'nda bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 18'i tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 18:56, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 19:00
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Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!

Beylikdüzü'nde Vergi Denetim Kurulu'na yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 18 kişi tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Aralık 2024'te başlatılan soruşturma kapsamında Beylikdüzü'ndeki Vergi Denetim Kurulu'nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerin görevlerini kötüye kullanarak maddi menfaat sağladığı ihbar edildi.

Gizli tanık ifadelerinde, S.Ç., D.G., T.Y.B. ile kamu görevlisi T.S. ve mali müşavir Ö.G.'nin suç eylemlerine ortak olduğu belirtildi.

Ayrıca serbest avukat Y.D.'nin de olaylarla bağlantısı olduğu iddia edildi.

CEZA KORKUSUYLA SİNDİRİP RÜŞVET İSTEDİLER

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada iddiaya göre Beylikdüzü'ndeki Vergi Denetim Kurulu'nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerin ceza korkusuyla sindirip yüksek miktarda rüşvet talep etti.

Olumsuz rapor tehdidiyle firmalardan da para istendi. Başsavcılığının talimatıyla, 28 Ocak'ta iletişimin tespiti ve dinlenmesi, 21 Şubat'ta ise teknik takip çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, 59 adet telefon görüşmesi ile çok sayıda kamera görüntüsü elde edildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından 27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bir ruhsatsız silah, yaklaşık 3 bin 500 dolar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Üç şüpheli ise firari olarak arandığı öğrenildi.

Gözaltındaki şüpheliler, 30 Haziran'da adliyeye sevk edildi ve 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler hakkında rüşvet alma ve verme, dolandırıcılık, bilişim sistemine müdahale ve suç örgütü kurma suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturmayla birlikte Beylikdüzü denetim binasında görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcileri arasındaki usulsüzlüklere karışan personel hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Soruşturma ise devam ediyor.

GİZLİ TANIK İFADELERİYLE OPERASYON YAPILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı'nın talimatlarıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Gizli tanık ifadesinde yer alan iddialar doğrultusunda harekete geçildi. Teknik takip ve etkin soruşturma yöntemleriyle suç eylemleri detaylarıyla ortaya çıkarıldı.

RÜŞVET PAZARLIĞI KAMERADA

Şüphelilerin rüşvet pazarlığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, Beylikdüzü denetim binasında görevli bazı görevlilerin firma yetkilisinden rüşvet aldığı anlar yer alıyor.

Görüşmelerde rüşvet talepleri ve suç planları ayrıntılı şekilde yer aldığı görüldü.

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