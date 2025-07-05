3 İlde Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tekrar hatırlatalım, ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan 'Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım."