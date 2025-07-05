TESK Başkanı Palandöken'den Doğalgaz Zammına Tepki

Haziran ayında yapılan yaklaşık yüzde 25'lik doğalgaz zammını hatırlatan Palandöken, bunun esnaf için çok büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Artan maliyetlerin hem üretimde hem hizmet sektöründe zincirleme etki yarattığını belirten Palandöken, "Enerji sektörü esnafın en büyük girdi kalemlerinden biri. Elektrikte sanayiye ayrı, konuta ayrı tarife uygulanıyor; ama esnaf, ticarethane kapsamında en yüksek tarifeden ödeme yapıyor. Bu sürdürülebilir değil" dedi.

"Esnafın Maliyet Yükü Hafifletilmeli"

Palandöken, doğalgaz zammının maliyetin dörtte biri kadar bir artış getirdiğine dikkat çekerek, esnafın ayakta kalmakta zorlandığını ifade etti. "Elektrik, doğalgaz, su, işçi maliyetleri ve kira artışları derken esnafın sırtına büyük bir yük bindi. Bu zamlar ekonomik düzelme değil, zarar getirir" uyarısında bulundu.

Esnaf ve sanatkarların korunmasının ülke ekonomisi açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Artık mal sahipleri, işyerlerini boşaltmak için baskı yapıyor, esnaf ise 10 yıl boyunca kazandığı müşterisini kaybediyor. Bu tabloyu görmezden gelemeyiz. Hem Maliye Bakanlığı hem Enerji Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı bir araya gelip, esnafın bu mağduriyetine çözüm üretmeli."

"Zam Çare Değil"

TESK Başkanı Palandöken, yapılan zamların yalnızca devlete gelir sağlama amacıyla değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Her zam vatandaşa ve esnafa yük bindiriyor. Dolaylı vergilerle birlikte maliyet daha da artıyor. Bu zamların ekonomide düzelme yerine zarara sebep olduğunu görüyoruz. Enflasyonla mücadele edebilmek için bu artışlardan kaçınmak şart" dedi.

Palandöken, esnafın ayakta kalabilmesi için enerji fiyatlarında özel bir destek programı ya da indirimli tarife hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomik tedbirler kısa vadeli değil, kalıcı çözümler sunmalı. En küçük dükkan bile bu maliyet artışlarından doğrudan etkileniyor. Aksi halde, esnafın varlığını sürdürmesi her geçen gün daha da güçleşecek."