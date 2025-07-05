Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca hasar verdi
İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkarak kayan vinç, 23 araca çarparak hasar verdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 23:26, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 23:27
Güvercintepe Seyrek Sokak'ta bulunan inşaatta çalışma yapmak üzere hazırlanan vinç, operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı. Vinç, sokakta park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede bir süre çalışma yaptı.