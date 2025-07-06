Kamu Görevlileri Sendikalarının 2025 yılı üye sayıları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılına ait kamu görevlileri sendikalaşma istatistiklerini yayımladı. 11 hizmet kolunda faaliyet gösteren kamu görevlisi sendikalarının ve bu sendikaların bağlı olduğu konfederasyonların üye sayılarına ilişkin veriler, geçen yıla göre dikkat çeken değişimleri ortaya koydu.

2025 verilerine göre kamu görevlileri sendikalarına üye toplam memur sayısı 2 milyon 391 bin 157'ye ulaştı. Geçen yıl bu sayı 2 milyon 251 bin 330 idi. Yani bir yılda 139 bin 827 yeni kamu görevlisi sendikalara üye oldu.

Konfederasyonlar Arasında En Fazla Üyeye Sahip Yapı Yine Memur-Sen

- 2025 yılı itibarıyla Memur-Sen, 1 milyon 78 bin 831 üyesiyle en fazla üyeye sahip konfederasyon olmaya devam etti. Geçen yıl bu sayı 1 milyon 78 bin 802 idi. Memur-Sen böylece bir yılda sadece 29 yeni üye kazandı.

- Kamu-Sen'in üye sayısı geçen yıl 569 bin 546 iken, bu yıl 560 bin 60'ya yükseldi. 9 bin 486 üya azalışı yaşandı.

- Birleşik Kamu İş'in üye sayısı da 176.866'dan yüzde 7'lik artışla 189.332'ye yükseldi.

- KESK'in üye sayısı ise 168 bin 487'den 166 bin 266'a geriledi. KESK'in yıllık bazda 2.221 üye kaybettiği görüldü.

- Kamu Birliği Konfederasyonu 2024 yılındaki 90.587 olan üye sayısını 106 bin 508'e yükseltti. Bu verilere göre Kamu Birliği üye sayısını yüzde 17 artırmış oldu.

Hizmet Kolu Bazında En Büyük Sendikalar

Her yıl olduğu gibi 2025'te de 11 hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendikalar aşağıdaki gibi sıralandı:

Büro Memur sen: Büro Memur Sen (Memur sen) üye sayısını 113 bin 685'ten 117 bin 46'ya yükseltti.

Eğitim Hizmet Kolunda: Eğitim-Bir-Sen (Memur-Sen) üye sayısını 421 bin 672'den 428 bin 618'e yükseltti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde: Sağlık-Sen (Memur-Sen) üye sayısı, 275 bin 972'den 273 bin 831'e düştü.

Yerel Yönetimlerde: Bem-Bir-Sen (Memur-Sen) 61 bin 253 olan üye sayısı 54 bin 563'e geriledi.

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri: Birlik Haber sen (Memur Sen) 13 bin 533 olan üye sayısı 13 bin 618'e yükseldi.

Kültür ve Sanat Hizmetleri: 2024 yılında Kamu Sen bağlı Türk Kültür Sanat sen 6.086 üye sayısıyla ikinci sendikaydı, ancak bu yıl 6.856 üye sayısıyla birinci sendika oldu. Üye sayısı açısından en yakın sendika olan Kültür Memur Sen'in (Memur Sen) üye sayısı 6 bin 830 oldu. Yani 26 üye farkıyla yetkili sendika değişti.

Bayındırlık Hizmetlerinde: Bayındır Memur-Sen (Memur-Sen) 21 bin 618 olan üye sayısını 21 bin 229'a geriledi. Ancak Bayındır Memur sen en çok üyeye sahip olarak yeniden yetkili sendika oldu.

Ulaştırma Hizmetlerinde: Ulaştırma Memur sen (Memur-Sen) 10.464 olan üye sayısı 10.715'e yükseldi.

Tarım ve Orman Hizmetlerinde: Toç Bir-Sen (Memur-Sen) geçen yıl 48.029 olan üye sayısı 48.452'ye yükseldi.

Enerji Hizmetlerinde: Enerji-Bir-Sen (Memur-Sen) 16 bin 166 olan üye sayısı 15 bin 670'a geriledi.

Diyanet Hizmetlerinde: Diyanet-Sen (Memur-Sen) 89 bin 845 olan üye sayısı 88 bin 259'a geriledi.

Üye Sayısında Dikkat Çeken Artışlar

-Yerel yönetim hizmetleri kolunda belediyelerdeki siyasi parti değişimine paralel olarak Bem Bir Sen en çok üye kaybeden yetkili sendika oldu. KESK'e bağlı Tüm Bel Sen'in üye sayısı 31.033'ten 32.9+74'e yükselirken, Birleşik Kamu İş'e bağlı Tüm Yerel Sen'in üye sayısı 24.3682den 25.673'e yükseldi.

- Hiçbir konfederasyona üye olmayan sendikaların üye sayıları 115.808'den yüzde 26'lık artışla 146.724'e yükseldi.

Kamu görevlileri sendikalarının üye sayılarını görmek için tıklayınız.