Başkasının Telefonunu İlanına Ekleyen Sanığa Ceza

İzmir'de yaşayan bir kişi, tablet bilgisayar satışı için online ticaret sitesinde açtığı ilana irtibat numarası olarak kendi telefonunu ve bir iş yerinin sabit hat numarasını ekledi. Bu durum, iş yeri sahibinin mağdur olmasına yol açtı ve olay yargıya taşındı.

Olayın Gelişimi

İlanı gören vatandaşlar, tablet bilgisayarın ücretini banka hesabına gönderdikten sonra satıcıya ulaşamayınca ilandaki sabit hattı aradı.

Yaklaşık bir hafta boyunca tanımadığı kişilerce aranan iş yeri sahibi, şikayetçi oldu.

Satıcı hakkında Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sanığın Savunması

Sanık, mahkemede yaptığı savunmada, davacıya ait numarayı daha önce çalıştığı iş yerinin numarasıyla karıştırdığı için ilana eklediğini öne sürdü ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Kararı ve Yargıtay Onayı

Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesi , sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan çarptırdı. Mahkeme kararında, sanığın online ticaret sitesindeki hesabını 2012 yılında açtığı ve uzun süre geçmesine rağmen yanlış numara verdiğini fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

yılında açtığı ve uzun süre geçmesine rağmen yanlış numara verdiğini fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi. Karara yapılan itiraz sonrası dosyaya bakan Yargıtay, mahkümiyet kararını onadı.



