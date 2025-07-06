Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Yeni Hafta Daha Sıcak Olacak

Bugün tüm yurtta hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Yeni haftada ise sıcaklıklar daha da artacak. 6 gün boyunca aşırı sıcaklar etkili olacak, rüzgarlar hafifleyecek ve termometreler gölgede 40 dereceyi görecek.

Ege Bölgesi Çok Sıcak

Bugün bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekildedir:

İstanbul: 33°C

33°C İzmir: 35°C

35°C Aydın: 40°C

40°C Manisa: 40°C

40°C Ankara: 33°C

33°C Antalya: 34°C

34°C Adana: 37°C

37°C Edirne: 37°C

37°C Şanlıurfa: 37°C

37°C Diyarbakır: 37°C

37°C Trabzon: 24°C

24°C Kars: 22°C



