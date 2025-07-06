Yıldızlar Satışta: Galatasaray'da Kadroda Büyük Temizlik!

Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray'da 17 yabancı futbolcu bulunuyor ve yeni sezon planlamasında Cuesta, Frankowski ve Jelert'e yer verilmedi. Geçen sezon bonservislerine toplam 27 milyon avro ödenen bu üç futbolcu, beklentileri karşılayamadıkları için satış listesine konuldu.

Köhn ve Nelsson ile birlikte performansları yetersiz bulunan bu oyuncuların gönderilmesiyle hem yabancı kontenjanı boşaltılacak hem de yeni transferlere yer açılacak. Teknik heyetin planlaması doğrultusunda, bu üç oyuncunun kiralık ya da bonservisli olarak gönderilmesine karar verildi.

Kadro Matematiği ve Transfer Planı

Galatasaray, Victor Osimhen ile birlikte kaleci, sağ bek ve yabancı stoper transferi düşünüyor. Özellikle Cuesta için satış olmazsa kiralama seçeneği gündemdeyken, Jelert ve Frankowski için ise öncelik satış olarak belirlendi. Yabancı kontenjanı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un eli kolu bağlanıyor ve yeni transferler için kadroda yer açılması gerekiyor. Ayrıca, yabancı kaleci transferi konusunda da yeni bir hesaplama yapılması gerekecek.

Nicolo Zaniolo'nun Geri Dönüşü

Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarına katılan Nicolo Zaniolo, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda yer aldı ve Instagram hesabındaki Galatasaray paylaşımlarını geri yükleyerek mesaj verdi. İtalyan oyuncunun durumu, performansı ve Okan Buruk ile yapacağı görüşmenin ardından netleşecek.