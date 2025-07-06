Trafik magandaları düğün konvoyunda tehlike saçtı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Karlıbayır mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyu yapan bir grup, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerlediği sırada kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada konvoyda bulunan bir otomobil sürücüsü aracını cadde ortasında savurarak drift yapmaya başladı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın defalarca dönerek yol ortasında kontrolsüz şekilde hareket ettiği, o sırada diğer araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken, sürücünün bu hareketi bölgede büyük tepkiye neden oldu. Öte yandan, şahısların kimliğinin belirlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.