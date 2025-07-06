Hamaney, İsrail Savaşı Sonrası İlk Kez Halkın Karşısında!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaş sonrası ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, Aşura törenine katıldı. ABD ve İsrail'in tehditleriyle gündeme gelen Hamaney, Filistin Caddesi'ndeki konutunda düzenlenen muharrem ayı matem törenlerine önceki üç gece katılmamıştı. Ancak bu gece düzenlenen Aşura töreninde yer aldı.

Aşura Töreninde Hamaney'e Yoğun İlgi

İran liderinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Hamaney'in salona girişiyle birlikte İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde bulunanlar, "Damarlarımızdaki kan, Rehberimize armağandır" sloganları atarak kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

ABD ve İsrail'den Tehditler

ABD Başkanı Donald Trump ve Tel Aviv yönetimi, İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş sırasında Hamaney'i öldürmekle tehdit etmişti. Saldırılar devam ederken Hamaney, ulusa sesleniş konuşmaları yapmış ve ateşkes sonrasında da ABD'nin, İran'ın karşı saldırılarıyla yıpranan Tel Aviv'i kurtarmak amacıyla İran'a saldırılara katıldığını belirtmişti.

Matem Törenlerinde İlkler Yaşandı

İran'da her yıl Hamaney'in konutunda yapılan muharrem ayı törenleri, ilk kez Hamaney'in katılımı olmadan gerçekleştirildi.

Hamaney, önceki üç gece matem törenlerine katılmamıştı.



