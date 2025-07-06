TZOB Başkanı Bayraktar'dan 'anız yakmayın' uyarısı

Bayraktar, yazılı açıklamasında, temmuz ayıyla birlikte artan sıcaklıkların, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde, orman yangınlarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Son bir hafta içinde İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa'da ciddi boyutlara ulaşan yangınlar meydana geldiğini anımsatan Bayraktar, özellikle hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı, nem oranının yüzde 30'un altına düştüğü ve rüzgar hızının saatte 30 kilometreyi aştığı günlerde, yangın riski önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'de geçen yıl çıkan 3 bin 797 orman yangınının yüzde 6,8'inin, yani 259'unun anız kaynaklı olduğunu hatırlatarak, "2025 verilerine göre, 1305'i ormanlık alanda, 1739'u ise orman dışı kırsal alanda olmak üzere, toplam 3 bin 44 yangın meydana geldi. Yangınların yüzde 88'i insan eliyle çıkarken, yanan alan bakımından bu oran yüzde 97'ye kadar ulaşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve dikkatli olması hayati önem taşıyor. Doğaya atılan her çöp potansiyel bir yangın riskidir. Cam, plastik gibi optik etki yaratabilecek malzemeleri doğadan uzaklaştıralım. Elektrik tellerine değen ağaç dallarını keselim, kuru otları temizleyelim. En küçük bir ihmalin, nasıl büyük felaketlere neden olduğunu görüyoruz. Unutmayalım, ormanı korumak, yaşamı korumaktır." ifadelerini kullandı.

- "Anız yakmak, geleceğimizi yakmaktır"

Bu felaketin önemli nedenlerinden birinin de anız yangınları olduğuna dikkati çeken Bayraktar, özellikle ormanlarla iç içe geçmiş buğday ve arpa tarlalarında anız yakmanın büyük risk taşıdığının altını çizdi. Anız yakmanın toprağın verimliliğini azalttığını, organik maddeyi yok ettiğini, su tutma kapasitesini düşürdüğünü ve daha fazla gübre kullanımına neden olarak çiftçinin maliyetini artırdığına işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte, orman yangınları tehlikeli boyutlara ulaştı, bilinçsizce yakılan anızlar ise bu yangınların en büyük sebeplerinden biri. Anızın toprağa karışması, doğal sürecin bir parçasıdır. Özellikle nadasa bırakılacak tarlalarda, anız zaten kendiliğinden çürüyerek toprağa karışır. Ancak anız yakıldığında hem toprak zarar görür hem de orman yangınlarının fitili ateşlenmiş olur. Üstelik sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu yıl, anız yakmak çok daha yüksek riskler barındırmaktadır. Anız toprağın, toprak ise bizim geleceğimizdir. Bu bilinçle hareket etmeli, anız yakma uygulamasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Anızı yakmak, bize emanet edilen en kıymetli varlığımızı, doğayı ve geleceğimizi yakmaktır. Bu gerçek asla unutulmamalıdır. "