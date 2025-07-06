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Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

Türkiye, 2024-2025 sezonunda tüm zamanların en yüksek zeytin rekoltesine ulaşırken, bu bolluk zeytinyağı fiyatlarında ciddi bir düşüşe neden oldu. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, üretimdeki bu zirve dönemine dikkat çekerek tüketicilere, "Yok yılı gelmeden zeytinyağınızı alın" çağrısı yaptı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 10:08, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 10:10
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Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Türkiye, zeytinde tüm zamanların en yüksek rekoltesine ulaşırken zeytinyağı fiyatları neredeyse yarı yarıya düştü. Sektör temsilcileri ise gelecek sezonun 'yok yılı' olacağı uyarısında bulunuyor.

Geçen sezon 500-600 TL arasında satılan natürel sızma zeytinyağının litre fiyatı, bu yılki rekor verimin etkisiyle 200-250 TL bandına kadar geriledi.

Kampanyalı satışlar ve yurt dışındaki arz artışı da fiyatları aşağı çekerken, sektör temsilcileri bir sonraki sezonun "yok yılı" olmasıyla birlikte yeniden fiyat artışları yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

3,75 milyon tonla rekor kırıldı

TÜİK'in birinci tahminine göre, Türkiye'de zeytin üretimi 2024-2025 sezonunda 3 milyon 750 bin tona ulaştı. Ancak gelecek sezon üretimin yaklaşık yüzde 40 azalarak 2 milyon 250 bin tona gerilemesi bekleniyor. Bu da zeytinyağı arzının daralabileceği ve fiyatların yeniden yükselebileceği anlamına geliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, özellikle İspanya ve Tunus'ta da bu sezon verim düşüşlerinin yaşanmasının beklendiğini belirterek, "Türkiye'nin geçen sezon elde ettiği yüksek üretim, ihracat sınırlamaları nedeniyle yeterince değerlendirilemedi. Stoklar devredildi. Ancak bu yıl üretim azalırsa fiyatlar yeniden yukarı yönlü baskı görebilir" değerlendirmesini yaptı.

"Fiyat düşüşü tüketiciyi sevindirse de üretici zorlanıyor"

Tan, zeytinyağı fiyatlarının tüketici açısından cazip hale geldiğini ancak üretici açısından sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, "Şu an üretici litre başına ortalama 200-250 TL maliyetle üretim yapıyor. Ancak fiyatlar bu seviyelere düştü. Üretim maliyetleri artarken gelir yarıya inerse üretici zeytincilikten uzaklaşabilir. Bu da uzun vadede sektör için risk oluşturur" dedi.

"İç tüketim artırılmalı, destekler sürmeli"

Zeytin ve zeytinyağında dünya ikinciliğine yükselen Türkiye'nin bu avantajını kalıcı hale getirmesi gerektiğine işaret eden Tan, iç tüketimin artırılmasının önemine değindi. Tan, Türkiye'de kişi başı yıllık 2 litre olan zeytinyağı tüketiminin en az 4-5 kilograma çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, hem kamu hem özel sektörün tanıtım ve destek politikalarını artırarak devam ettirmesi gerektiğinin altını çizdi.

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