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Devlet Memurları (Kamu Birliği) Konfederasyonu 106.508 üyeye ulaştı

Devlet Memurları (Kamu Birliği) Konfederasyonu, yoğun saha çalışmaları ve kararlı teşkilat yapısıyla 106.508 üyeye ulaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 10:42, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 10:49
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Devlet Memurları (Kamu Birliği) Konfederasyonu 106.508 üyeye ulaştı

Resmi Gazete'de yayımlanan sendika üye istatistiklerine göre, Devlet Memurları (Kamu Birliği) Konfederasyonu son bir yıl içinde gerçekleştirdiği yoğun örgütlenme çalışmaları ve saha faaliyetleriyle en fazla üye artışı sağlayan konfederasyon oldu. Toplamda 106.508 üyeye ulaşan Devlet Memurları Konfederasyonu, hem kamu sendikacılığı alanında hem de Türkiye sendikal tarihinde dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Başarının Arkasındaki Faktörler

Devlet Memurları (Kamu Birliği) Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, bu başarının tesadüf olmadığını, sahadaki güçlü teşkilat yapısı, kararlı duruş ve ilkeli sendikacılık anlayışı sayesinde elde edildiğini belirtti. Kaya, "Konfederasyonumuz, bugün itibarıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen kamu konfederasyonu olmuştur. Sağlık iş kolunda da aynı şekilde en hızlı büyüyen sendika konumuna geldik. Bu tablo, doğru yolda ilerlediğimizin, kamu çalışanlarının bize duyduğu güvenin ve teşkilatımızın fedakarca çalışmasının bir göstergesidir." dedi.

Gelecek Hedefler ve Kararlılık

Açıklamasında gelecek hedeflere de değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Devlet Memurları Konfederasyonu olarak bizler, her geçen gün daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek, kamu çalışanlarının hak ve taleplerini savunmak için mücadele ediyoruz. Yetki yolunda attığımız her adımı kararlılıkla atıyoruz. Bu başarı, bizleri rehavete sürüklemeyecek, aksine sorumluluğumuzu artıracaktır. Kamu çalışanlarının sesi ve güvencesi olmaya devam edeceğiz."

"Teşkilatımıza ve Paydaşlarımıza Teşekkür Ediyorum"

Konuşmasında teşkilatlara ve destek veren tüm paydaşlara da teşekkür eden Kaya, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu büyük başarının mimarları, sahada gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızdır. İl başkanlarımızdan ilçe temsilcilerimize, işyeri temsilcilerimizden gençlik yapılanmalarımıza kadar her bir kademedeki yol arkadaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yolculukta bizimle birlikte yürüyen, mücadelemize güç veren tüm konfederasyon paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz ve bu aile, her geçen gün daha da büyüyor."

Geleceğe Yönelik Hedefler

Kamu Birliği Konfederasyonu'nun önümüzdeki süreçte örgütlenme faaliyetlerini daha da hızlandırarak, tüm hizmet kollarında yetki sahibi olma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam edeceği vurgulandı.

Bu tarihi başarı, kamu sendikacılığı alanında yeni bir dönemin kapılarını aralarken, Devlet Memurları Konfederasyonu'nun kararlılıkla büyümeye ve kamu çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğini bir kez daha göstermiş oldu.


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