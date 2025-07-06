Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı

Togg, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 17 bin 101 satış ve yüzde 20 pazar payı ile marka sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 607 bin 977 oldu. Otomobil satışları yüzde 5,4 artışla 488 bin 3'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,3 yükselerek 119 bin 974'e ulaştı.

"Tam Elektrikli" Otomobil Satışlarında Büyük Artış

Ocak-haziran döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 138,4 artışla 84 bin 956 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,1'den yüzde 27,4'e yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 12,4'ten yüzde 24'e çıktı. Yılın ilk yarısında, "tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,6'sının içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Togg T10X'in Pazar Liderliği

Togg T10X, yılın ilk 6 aylık döneminde 17 bin 101 satış ile en yakın rakibine 4 bin 781 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 20 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde ise 13 bin 21 Togg T10X satışı gerçekleşmişti.

En Fazla Satılan Elektrikli Markalar

Togg: 17 bin 101 satış

17 bin 101 satış Tesla: 12 bin 320 satış

12 bin 320 satış BYD: 10 bin 401 satış

10 bin 401 satış KIA: 5 bin 539 satış

5 bin 539 satış MINI: 5 bin 521 satış

Model Bazlı Satış Sıralaması

Togg T10X

Tesla Model Y

MINI Countryman

KIA EV3

BYD Atto 3

Haziran Ayı Satışları

Tesla: 7 bin 235 satış (birinci)

7 bin 235 satış (birinci) BYD: 3 bin 361 satış (ikinci)

3 bin 361 satış (ikinci) Togg: 3 bin 98 satış (üçüncü)

3 bin 98 satış (üçüncü) Citroen: 2 bin 469 satış (dördüncü)

2 bin 469 satış (dördüncü) Peugeot: 1.174 satış (beşinci)



